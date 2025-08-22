Володимир Кириченко

Українська метальниця молота Ірина Климець завоювала бронзову медаль на турнірі срібного рівня в межах світового туру в Угорщині.

Климець показала свій другий найкращий результат у сезоні – 69,5 м.

Її рекордом сезону є 69,79 м. Вона встановила цей результат на турнірі в Італії у травні.

Для Ірини це третя медаль міжнародних турнірах у сезоні-2025.

Метання молота. Жінки

1. Жанетт Немет (Угорщина) – 70,66 м

2. Гудрун Галлгрімсдоттір (Ісландія) – 69,9

3. Ірина Климець (Україна) – 69,5

Нагадаємо, дім Климець постраждав внаслідок російської атаки.