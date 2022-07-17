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Кохан показав свій найкращий результат сезону у фіналі чемпіонату світу

Але не зумів пробитися на п’єдестал
Легка атлетика
09:47
Кохан показав свій найкращий результат сезону у фіналі чемпіонату світу

Український метатель молоту Михайло Кохан посів сьоме місце на чемпіонату світу в Юджині, США.

21-річний українець був наймолодшим серед 12 фіналістів. В другій спробі йому вдалося продемонструвати результат 77,83 м (особистий найкращий результат сезону), з яким він пробився в топ-8. Але покращити цей показник не вдалося.

Відповідно, Кохан, який на чемпіонаті світу-2019 році в Досі став п’ятим, а на Олімпійських іграх в Токіо – четвертим, посів сьоме місце.

Переможцем став Павел Файдек, для якого це п’яте золото чемпіонату світу поспіль. В історії лише Сергій Бубка вигравав більше легкоатлетичних ЧС поспіль – шість.

І варто відзначити біль угорця Бенце Галаша та француза Кантена Біго. Вони продемонстрували результат за 80 метрів, але залишилися поза п’єдесталом. До цього лише чотири рази в історії спортсмени, що метали молот за 80 метрів не потрапляли на подіум.

Результати фіналу:

Нагадаємо, відразу дві українки вийшли у фінал чемпіонату світу у стрибках у висоту.

Сергій Лук'яненко
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