Магучих і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу, Левченко зробила два зайві стрибки

Ірина вперше в кар’єрі змогла пройти кваліфікацію

Дві українки вийшли до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту.

Кваліфікаційний норматив становив 1,95 м. Однак його не було необхідності брати – лідери зупинилися на 1,93 м. Зокрема цю висоту з першої спроби взяли Ірина Геращенко та Ярослава Магучих.

Єдиною представницею нашої збірної, котра залишилася поза фіналом, виявилася срібна призерка чемпіонату світу-2017 Юлія Левченко. Її результату 1,90 м вистачило би для проходу кваліфікації, однак для цього планку потрібно було покорити з першої спроби, тоді як українці їх знадобилося три.

Варто відзначити, що для Геращенко цей фінал – перший в кар’єрі на чемпіонаті світу. Тоді як Магучих є чинною віцечемпіонкою світу.

Результати кваліфікації:

Фінал відбудеться 20 липня о 3:40 за Києвом.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук з першої спроби вийшла до фіналу в потрійному стрибку.