Український легкоатлет Михайло Кохан прокоментував свій виступ на етапі Діамантової ліги в Осло, де він завоював срібло у метанні молота.

Цитує Кохана прес-служба турніру.

«Було весело. Мені вдалося кинути майже 80 метрів, але все одно не вистачило 5 сантиметрів, і результат лише 79, тому я не можу бути повністю задоволений своїм результатом.

Але я багато змагався цього сезону, тому я відчував, що був трохи повільним. Я мав почати шосту спробу швидше, і це було правильне рішення. Я завжди приймаю правильні рішення.

Ітан Катсберг готується до Токіо, але ми теж готуємося, тож буде цікаво. Ці змагання допомагають нам зрозуміти, як саме ми маємо рухатися, щоб стати кращими. Я не планував робити коло пошани, але це було весело. Люди тут дуже привітні та підтримують нас».