Кохан став другим на етапі Діамантової ліги в Осло, поступившись олімпійському чемпіону
Українець метнув молот на майже 80 м
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Бронзовий призер Парижу-2024 Михайло Кохан у рамках турніру Діамантової ліги у Норвегії посів друге місце.
Український метальник молота на змаганнях в Осло, які не входили до складу діамантових, поступився за результатом тільки чемпіону Ігор-2024 Ітану Кацбергу. У найкращій спробі Кохан метнув снаряд на 79.95 метра.
Норвегія, Осло. Чоловіки. Метання молота
1. Ітан Кацберг (Канада) – 80.19 м
2. Михайло Кохан (Україна) – 79.95 м
3. Томас Мардаль (Норвегія) – 78.25 м
Нагадаємо, що Олег Дорощук взяв срібло ДЛ на етапі у Римі.
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