Кохан став лише шостим на Меморіалі Януша Кусочинського

Климець показала лише восьмий результат

Михайло Кохан

У Польщі на Меморіалі Януша Кусочинського в секторі метань молота брали участь Михайло Кохан і Ірина Климець.



Кохан став шостим в с результатом 76.37 м. Першим з кращим результатом сезону в світі став поляк Войчех Новицький – 81.58 м.

У жінок восьмий стала Климець – 67.29 м. Перемогла в секторі полька Аніта Влодарчік – 75.76 м.

Як повідомлялося, Українські стрибуни у висоту завоювали три медалі на турнірі в Німеччині.