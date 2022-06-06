Кохан в останній спробі вирвав срібло змагань World Athletics Continental Tour Gold
Кохан став лише шостим на Меморіалі Януша Кусочинського
Климець показала лише восьмий результат
09:58
Михайло Кохан
У Польщі на Меморіалі Януша Кусочинського в секторі метань молота брали участь Михайло Кохан
і Ірина Климець.
Кохан став шостим в с результатом 76.37 м. Першим з кращим результатом сезону в світі став поляк Войчех Новицький – 81.58 м.
У жінок восьмий стала Климець – 67.29 м. Перемогла в секторі полька Аніта Влодарчік – 75.76 м.
Як повідомлялося, Українські стрибуни у висоту завоювали три медалі на турнірі в Німеччині.
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