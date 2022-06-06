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Українські стрибуни у висоту завоювали три медалі на турнірі в Німеччині

Андрій Проценко дебютував в новому сезоні
Легка атлетика
08:44
Українські стрибуни у висоту завоювали три медалі на турнірі в Німеччині
Андрій Проценко / Фото: AFP

У німецькому Релінгені пройшов турнір, де представники збірної України в стрибках у висоту завоювали дві срібні та одну бронзову медалі.

У дівчат друге місце зайняла українка Оксана Окунева, яка з результатом 1.85 м поступилася лише фіналістці Олімпійських ігор Сафіні Садуллаєвій (1.89 м) з Узбекистану.

У чоловіків другим став українець Андрій Проценко – 2.21 м. Поступився наш легкоатлет, для якого це було дебютний виступ в сезоні, лише німцеві Тобіасу Потьє – 2.24 м.

Третє місце в секторі зайняв українець Олег Дорощук – 2.18 м. Третій представник синьо-жовтої збірної Вадим Кравчук був восьмим (2.15 м).

Нагадаємо, раніше на етапі Діамантової ліги в Рабаті в стрибках у висоту виграла Ярослава Магучіх, а другою стала Ірина Геращенко.
Карен Агабекян
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Олег Дорощук Оксана Окунева Андрій Проценко

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