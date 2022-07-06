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Конкурентка Бех-Романчук не виступить на ЧС в стрибках у довжину. Все через неправильне взуття олімпійської чемпіонки

Рекордсменка у потрійному стрибку не дебютує на планетарній першості у новій дисципліні
Легка атлетика
12:45
Конкурентка Бех-Романчук не виступить на ЧС в стрибках у довжину. Все через неправильне взуття олімпійської чемпіонки
Фото: www.starsport.rs

З 15 по 24 липня у США пройде чемпіонат світу з легкої атлетики.

Олімпійська чемпіонка Юлімар Рохас не зможе дебютувати на ЧС в новій дисципліні – стрибках у довжину, повідомляє Reuters з посиланням на World Athletics. Все через те, що для виступу на планетарній першості треба мати кваліфікаційний результат 6,82 м. Венесуелка встановила б національний рекорд – 6,93 м, та зробила це у неналежному взутті.

Рохас змагагался у шиповках для потрійного стрибка, товщина яких на 5 мм перевищує норму для стрибка у довжину. Через це результат анульований, а отже Юлімас не виступить на змаганнях в Юджині у данній дисципліні. Проте світова рекордсменка у потрійному стрибку буде змагатися з Мариною Бех-Романчук у своїй коронній дисципліні.

Склад збірної України на ЧС-2022 у Юджині.

Олег Шумейко-молодший
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Юлімар Рохас Марина Бех-Романчук

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