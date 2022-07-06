Конкурентка Бех-Романчук не виступить на ЧС в стрибках у довжину. Все через неправильне взуття олімпійської чемпіонки

Рекордсменка у потрійному стрибку не дебютує на планетарній першості у новій дисципліні

Фото: www.starsport.rs З 15 по 24 липня у США пройде чемпіонат світу з легкої атлетики.

Олімпійська чемпіонка Юлімар Рохас не зможе дебютувати на ЧС в новій дисципліні – стрибках у довжину, повідомляє Reuters з посиланням на World Athletics. Все через те, що для виступу на планетарній першості треба мати кваліфікаційний результат 6,82 м. Венесуелка встановила б національний рекорд – 6,93 м, та зробила це у неналежному взутті. Рохас змагагался у шиповках для потрійного стрибка, товщина яких на 5 мм перевищує норму для стрибка у довжину. Через це результат анульований, а отже Юлімас не виступить на змаганнях в Юджині у данній дисципліні. Проте світова рекордсменка у потрійному стрибку буде змагатися з Мариною Бех-Романчук у своїй коронній дисципліні. Склад збірної України на ЧС-2022 у Юджині.

Олег Шумейко-молодший