Олег Гончар

В Мадриді стартував командний Чемпіонат Європи з легкої атлетики, де Україна змагається у найсильнішому першому дивізіоні.

За інформацією Жорсткої атлетики, в перший день у стрибках із жердиною срібну медаль виборола Марина Килипко.

Українка повернулася після дворічної перерви через проблеми зі здоров’ям. Останнім її великим турніром був Чемпіонат Європи 2022 року в Мюнхені. Цього сезону вона виграла чемпіонат України в Луцьку, що забезпечило їй місце в команді.

Килипко розпочала змагання впевнено, подолавши 4,30 м і 4,45 м з першої спроби. На висоті 4,55 м вона використала три спроби, встановивши найкращий результат сезону. Цю позначку подолали лише вона, чешка Амелі Свабікова та швейцарка Ангеліка Мозер.

На висоті 4,65 м Килипко оновила свій рекорд сезону, здолавши планку з другої спроби. Свабікова також пройшла, а Мозер вибула. На 4,70 м через ліміт помилок (чотири загалом, три на одній висоті) у Килипко була одна спроба, але вона не вдалася.

Килипко посіла друге місце з результатом 4,65 м, поступившись Свабіковій за спробами.

Нагадаємо, раніше Юлія Левченко виборола срібну медаль на етапі Континентального туру у Брно.