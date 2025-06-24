Денис Сєдашов

Українська легкоатлетка Юлія Левченко здобула друге місце на турнірі срібного рівня Континентального туру World Athletics у чеському Брно.

У секторі для стрибків у висоту Левченко показала результат 1,98 м — це її новий найкращий результат у сезоні.

Окрім срібла, цей результат дозволив Юлії виконати кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу-2025.

Українка зуміла обійти бронзову медалістку Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон, однак не змогла підкорити висоту 2,00 м і поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс.

Левченко виграла золото у Варшаві після провалу в Парижі.