Левченко виборола срібну медаль на етапі Континентального туру у Брно
Юлія виконала кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська легкоатлетка Юлія Левченко здобула друге місце на турнірі срібного рівня Континентального туру World Athletics у чеському Брно.
У секторі для стрибків у висоту Левченко показала результат 1,98 м — це її новий найкращий результат у сезоні.
Окрім срібла, цей результат дозволив Юлії виконати кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу-2025.
Українка зуміла обійти бронзову медалістку Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон, однак не змогла підкорити висоту 2,00 м і поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс.
Левченко виграла золото у Варшаві після провалу в Парижі.
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