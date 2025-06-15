Олег Гончар

На етапі Діамантової ліги у Стокгольмі українська стрибунка у висоту Юлія Левченко посіла четверте місце з результатом 1.91 м, розділивши його зі шведкою Енглою Нільссон, австралійкою Елеанор Паттерсон та американкою Вашті Каннінгем.

Ярослава Магучіх здобула срібло (1.99 м), м золото дісталося австралійці Ніколі Оліслагерс (2.01 м).

У коментарі "Суспільному" Левченко поділилася враженнями від виступу.

«Стрибалося добре, багато чого вдалося. Припустилася кількох технічних помилок на 1.93 м, але загалом стрибки мені сподобалися. Погода була крута, особливо для Швеції, де вона буває непередбачуваною. Я задоволена стабільністю у сезоні — це добре. Це перші змагання після паузи для відновлення й тренувань. Звичайно, хочеться вище, але сьогодні я задоволена». Юлія Левченко

Левченко розповіла, що їй здалося, ніби трибуни майоріли українськими прапорами. За її словами, вона була приємно здивована кількістю вболівальників із креативними плакатами, а їхня підтримка відчувалася дуже потужно.

Щодо планів на найближчий час, Левченко розповіла, що попереду в неї серія з трьох стартів, і все проходить у стрибковому режимі. Вона додала, що червень минає спокійно, а головна мета сезону — відновитися після минулого року та стабільно прогресувати.

Нагадаємо, наступний етап Діамантової ліги відбудеться 20 червня в Парижі.