Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Українка сенсаційно програла
35 хвилин тому
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp
У Стокгольмі завершилися змагання стрибунок у висоту на етапі Діамантової ліги.
Сенсаційно переможницею стала австралійка Нікола Олеслагерс, яка з результатом 2.01 м обійшла українку Ярославу Магучіх — 1.99 м.
Третя позиція дісталась полячці Марії Жодзік — 1.93 м.
Четверте-сьоме місця поділили українка Юлія Левченко, шведка Енгла Нільсон, американка Вашті Каннінгем та австралійка Елеанор Паттерсон.
Нагадаємо, Магучіх, Кохан і Фельфнер — у заявці збірної України на ЧЄ-2025.