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Левченко з найкращим особистим результатом сезону завоювала медаль на турнірі в Фінляндії

Геращенко завершила виступ з п’ятим результатом
Легка атлетика
13:04
Левченко з найкращим особистим результатом сезону завоювала медаль на турнірі в Фінляндії
Фото: Twitter Wanda Diamond League

В Фінляндії пройшов турнір World Athletics Continental Gold Tour з стрибків у висоту.

Україна була представлена двома легкоатлетками – Юлією Левченко та Іриною Геращенко. Левченко взяла планку 1,94 м, що стало її найкращим результатом в сезоні. Це дозволило Юлії взяти бронзу змагань. А Геращенко з підкореною висотою 1,92 м зайняла п’яте місце у фінальному протоколі. Переможницею з результатом 1,96 стала австралійка Нікола Оліслагерс.

Нагадаємо, що на етапі Діамантової ліги в Марокко Ірина стала другою, поступившись Ярославі Магучих.

Олег Шумейко-молодший
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Юлія Левченко Ірина Геращенко

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