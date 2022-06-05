Магучих виграла етап Діамантової ліги в Марокко, Геращенко – друга
Українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх
виграла етап Діамантової ліги в марокканському Рабаті з результатом 196 см.
Магучих також безуспішно намагалася взяти висоту 201 см
Друге місце зайняла українка Ірина Геращенко – 193 см з першої спроби. Юлія Левченко стала 7-ю з результатом 185 см.
Діамантова ліга. Рабат, Марокко. Стрибки у висоту. Жінки
1. Ярослава Магучих (Україна) – 196 см
2. Ірина Геращенко (Україна) – 193 см
3. Нікола Макдермотт (Австралія) – 193 см
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7. Юлія Левченко (Україна) – 185 см
Відзначимо, що в цьому сезоні це вже друга перемога Магучіх. Раніше вона виграла етап Діамантової ліги в Юджині (США).
Нагадаємо,Магучих виявилася серед претенденток на звання кращої легкоатлетки Європи в травні.