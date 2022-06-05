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Магучих виграла етап Діамантової ліги в Марокко, Геращенко – друга

У секторі також виступала Юлія Левченко, яка не потрапила в призи
Легка атлетика
05 червня 22:09
Магучих виграла етап Діамантової ліги в Марокко, Геращенко – друга

Українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги в марокканському Рабаті з результатом 196 см.

Магучих також безуспішно намагалася взяти висоту 201 см

Друге місце зайняла українка Ірина Геращенко – 193 см з першої спроби. Юлія Левченко стала 7-ю з результатом 185 см.

Діамантова ліга. Рабат, Марокко. Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучих (Україна) – 196 см

2. Ірина Геращенко (Україна) – 193 см

3. Нікола Макдермотт (Австралія) – 193 см

7. Юлія Левченко (Україна) – 185 см

Відзначимо, що в цьому сезоні це вже друга перемога Магучіх. Раніше вона виграла етап Діамантової ліги в Юджині (США).

Нагадаємо,Магучих виявилася серед претенденток на звання кращої легкоатлетки Європи в травні.

Карен Агабекян
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Юлія Левченко Ірина Геращенко Ярослава Магучих

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