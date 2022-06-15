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Ляхова: «Ми думали не про змагання, а тільки про те, щоб залишитися в живих»

Українка розповіла про життя в Сумах після 24 лютого
Легка атлетика
21:59
Ляхова: «Ми думали не про змагання, а тільки про те, щоб залишитися в живих»

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова в коментарі порталу norway.postsen.com розповіла про початок війни в Сумах.

«Я прокинулася 24 лютого і прочитала новина, що майже вся Україна піддалася бомбардуванню з боку росії. Ми зібрали всі свої валізи і намагалися швидко втекти з Сум, оскільки вони дуже близько до російського кордону.

У моєму місті кожен день звучали повітряні тривоги. Ми щодня ховалися в бомбосховищах. Ми думали не про змагання, а тільки про те, щоб залишитися в живих».

Як повідомлялося, в результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся Ляхової.

Карен Агабекян
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Ольга Ляхова

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