«Ми ще раз показали, що українці – сильна нація, що не здається». Магучих – після перемоги у Парижі
Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії
У топ-5 турніру увійшли чотири українки
07:46
На турнірі в чеському Брно в секторі стрибків у висоту українська стрибунка Ярослава Магучіх виграла з найкращим результатом сезону.
Українка підкорила 2.03 м і не змогла взяти висоту 2.05 м.
Друге місце дісталося іншій українці Ірині Геращенко 1.97 м. Наша Катерина Табашник (1.91 м) стала четвертою, а четверта українка на змаганнях Юлія Чумаченко (1.88 м) п'ятою.
Брно, Чехія. Стрибки у висоту. жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.03 м
2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.97 м
3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.91 м
4. Катерина Табашник (Україна) – 1.91 м
5. Юлія Чумаченко (Україна) – 1.88 м
Попередній кращий результат Магучіх в сезоні був 2.01 м, з яким вона виграла етап Діамантової ліги в Парижі.
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