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Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії

У топ-5 турніру увійшли чотири українки
Легка атлетика
07:46
Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії

На турнірі в чеському Брно в секторі стрибків у висоту українська стрибунка Ярослава Магучіх виграла з найкращим результатом сезону.

Українка підкорила 2.03 м і не змогла взяти висоту 2.05 м.

Друге місце дісталося іншій українці Ірині Геращенко 1.97 м. Наша Катерина Табашник (1.91 м) стала четвертою, а четверта українка на змаганнях Юлія Чумаченко (1.88 м) п'ятою.

Брно, Чехія. Стрибки у висоту. жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.03 м

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.97 м

3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.91 м

4. Катерина Табашник (Україна) – 1.91 м

5. Юлія Чумаченко (Україна) – 1.88 м

Попередній кращий результат Магучіх в сезоні був 2.01 м, з яким вона виграла етап Діамантової ліги в Парижі.


Карен Агабекян
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Юлія Чумаченко Катерина Табашник Ірина Геращенко Ярослава Магучих

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