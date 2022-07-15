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Магучих – про відсторонення росіян від змагань: «Я не хочу бачити вбивць в секторі»

Українка сподівається виграти чемпіонат світу для своєї країни
Легка атлетика
08:37
Магучих – про відсторонення росіян від змагань: «Я не хочу бачити вбивць в секторі»

Головна зірка української легкої атлетики Ярослава Магучих перед виступом на чемпіонаті світу-2022 пояснила, чому підтримує відсторонення російських спортсменів від змагань. Її цитує blick.ch:

Про відсторонення росіян

«Я не хочу бачити вбивць в секторі».

Про бажання виграти чемпіонат світу

«Я сподіваюся, що це будуть гарні новини для людей в Україні».

Раніше Магучих дала інтерв’ю Olympics про війну в Україні.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Ярослава Магучих

Коментарі 1

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15 липня 2022р. 08:59
Дерьмо! Боится конкурентов вот и гавкает!
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