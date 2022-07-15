Магучих підписала антивоєнну декларацію
Магучих – про відсторонення росіян від змагань: «Я не хочу бачити вбивць в секторі»
Українка сподівається виграти чемпіонат світу для своєї країни
08:37
Головна зірка української легкої атлетики Ярослава Магучих перед виступом на чемпіонаті світу-2022 пояснила, чому підтримує відсторонення російських спортсменів від змагань. Її цитує blick.ch:
Про відсторонення росіян
«Я не хочу бачити вбивць в секторі».
Про бажання виграти чемпіонат світу
«Я сподіваюся, що це будуть гарні новини для людей в Україні».
Раніше Магучих дала інтерв’ю Olympics про війну в Україні.
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