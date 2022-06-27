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Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»

Легкоатлетка – про війну в Україні
Легка атлетика
09:53
Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»

Найуспішніша українська легкоатлетка сьогодення Ярослава Магучих в інтерв’ю Olympics розповіла про свої переживання, пов’язані з війною, яку розв’язала росія:

«Я пам’ятаю цей день коли прокинулася від вибухів. Я зрозуміла, що вже почалося. Ми поїхали з хлопцем за місто спочатку. Але було дуже складно їхати – дороги були переповнені, літаки не літали, тому що всі аеропорти були розбомблені. Було дуже складно. Але все ж таки ми вирішили спочатку їхати до Хмельницького.

Там був тренувальний збір нашої невеличкої збірної, команди, котра поїхала на чемпіонат світу. Але, зрештою, ми приїхали до Серії і там вже більш спокійно почали тренуватися: без сирен, без вибухів. Тому було більш спокійно. Але ми все одно постійно читали новини, були на зв’язку з рідними.

Напевно, найскладніший момент був, коли я прощалася з рідними, з татом, тому що я не знала, навіть зараз не знаю, коли повернуся, коли побачуся з ними. Напевно, це був найскладніший момент: коли прощалася з татом, віддавала свого кота… Це було дуже складно.

Але потім в дорозі якось усвідомлюєш, що тобі треба змагатися, треба відстоювати свою країну на міжнародній арені, показувати людям, що ось, Україна є, вона бореться.

В голові, коли мені вручали мою золоту медаль (чемпіонату світу в приміщені), були думки: «Ми це зробили. Наш великий шлях подолали». Те, що я собі сказала, що я стрибну, що зможу, я виконала. І коли заграв гімн мені так хотілося плакати. Підіймався наш прапор на міжнародній арені, який показує силу волі нашого народу.

Прочитала новини – і заплакала. І так хочеться додому. Але ти розумієш, що додому ти точно не повернешся, доки сезон не закінчиться. Тому що дуже складно потім виїжджати знову. Ти так сіла, поплакала, потім зібралася – треба тренуватися і все буде добре.

Я думала: «Навіщо мені зараз їхати на чемпіонат світу? Я що, буду стрибати?» А потім я зрозуміла, що це мій фронт роботи, це мій сектор, я маю захищати свою країну на своєму фронті».

Раніше Магучих встановила рекорд сезону у світі.

Сергій Лук'яненко
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Ярослава Магучих

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