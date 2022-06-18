Магучих: «Я битимуся за Україну в секторі для стрибків»

Лідер сезону Діамантової ліги в заліку стрибків у висоту Ярослава Магучих виграла етап у Парижі. І після перемоги українка зізналася, що їй непросто концентруватися на виступах, коли в Україні йде війна:

Це важко тренуватися і готуватися до змагань, залишатися сфокусованою на тренуванні, незважаючи на всі ці речі, які відбуваються вдома. Це все складно, тому що я не можу повернутися додому, доки мій сезон не завершиться у вересні.

До того часу я просто намагатимусь продемонструвати свої найкращі виступи на змаганнях, де в секторі битимуся за Україну.

А якщо вже говорити про спорт, то моя найбільша надія – встановити світовий рекорд».