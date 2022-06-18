Магучих: «Я битимуся за Україну в секторі для стрибків»
Лідер сезону Діамантової ліги в заліку стрибків у висоту Ярослава Магучих виграла етап у Парижі. І після перемоги українка зізналася, що їй непросто концентруватися на виступах, коли в Україні йде війна:
«Це насолода – стрибнути 2,01 м і зробити непогані спроби на 2,05 м. Я знаю, що готова взяти цю висоту, тому що я тренуюся для цього і можу цього досягнути.
Це важко тренуватися і готуватися до змагань, залишатися сфокусованою на тренуванні, незважаючи на всі ці речі, які відбуваються вдома. Це все складно, тому що я не можу повернутися додому, доки мій сезон не завершиться у вересні.
До того часу я просто намагатимусь продемонструвати свої найкращі виступи на змаганнях, де в секторі битимуся за Україну.
А якщо вже говорити про спорт, то моя найбільша надія – встановити світовий рекорд».
В Парижі відразу три українки підійнялися на п’єдестал, але все одно не зайняли його повністю.
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