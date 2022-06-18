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Магучих: «Я битимуся за Україну в секторі для стрибків»

Легкоатлетка зізналася, що не зможе повернутися додому до вересня
Легка атлетика
23:13
Магучих: «Я битимуся за Україну в секторі для стрибків»

Лідер сезону Діамантової ліги в заліку стрибків у висоту Ярослава Магучих виграла етап у Парижі. І після перемоги українка зізналася, що їй непросто концентруватися на виступах, коли в Україні йде війна:

«Це насолода – стрибнути 2,01 м і зробити непогані спроби на 2,05 м. Я знаю, що готова взяти цю висоту, тому що я тренуюся для цього і можу цього досягнути.

Це важко тренуватися і готуватися до змагань, залишатися сфокусованою на тренуванні, незважаючи на всі ці речі, які відбуваються вдома. Це все складно, тому що я не можу повернутися додому, доки мій сезон не завершиться у вересні.

До того часу я просто намагатимусь продемонструвати свої найкращі виступи на змаганнях, де в секторі битимуся за Україну.

А якщо вже говорити про спорт, то моя найбільша надія – встановити світовий рекорд».

В Парижі відразу три українки підійнялися на п’єдестал, але все одно не зайняли його повністю.

Сергій Лук'яненко
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