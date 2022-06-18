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Відразу три українки підійнялися на подіум на етапі Діамантової ліги у Парижі

Ярослава Магучих, Ірина Геращенко і Юлія Левченко завоювали золото, срібло і бронзу відповідно
Легка атлетика
22:29
Відразу три українки підійнялися на подіум на етапі Діамантової ліги у Парижі

Українські легкоатлетки Ярослава МагучихІрина Геращенко та Юлія Левченко завоювали золото, срібло та бронзу в рамках етапу Діамантової ліги у Парижі.

Магучих виграла змагання у стрибках у висоту з найкращим результатом сезону – 2,01 м. Геращенко показала результат 1,98 м, а Левченко – 1,95 м. Цікаво, що також третє місце дісталося австралійці Ніколі Макдермотт.

У секторі для стрибків у висоту виступала ще й Катерина Табашник. Вона розташувалася на шостому місці із результатом 1.95 м.

Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Рабаті.

Рене Тер Велде
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Ярослава Магучих Ірина Геращенко Катерина Табашник Юлія Левченко

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