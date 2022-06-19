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Відео кращого стрибка Магучих в сезоні на 2.01 метра в Парижі

Відразу три українки піднялися на подіум на етапі Діамантової ліги
Легка атлетика
09:55
Відео кращого стрибка Магучих в сезоні на 2.01 метра в Парижі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в Парижі (Франція). У стрибках у висоту представниця України з другої спроби взяла планку 2,01 м.

Ярослава Магучих, Ірина Геращенко і Юлія Левченко завоювали золото, срібло і бронзу в рамках етапу Діамантової ліги в Парижі.

Рене Тер Велде
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Ярослава Магучих

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