Магучих: «Я битимуся за Україну в секторі для стрибків»
Відео кращого стрибка Магучих в сезоні на 2.01 метра в Парижі
Відразу три українки піднялися на подіум на етапі Діамантової ліги
09:55
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в Парижі (Франція). У стрибках у висоту представниця України з другої спроби взяла планку 2,01 м.
Ярослава Магучих, Ірина Геращенко і Юлія Левченко завоювали золото, срібло і бронзу в рамках етапу Діамантової ліги в Парижі.
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