Денис Сєдашов

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце у змаганнях зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги, який відбувся в Парижі.

Цей результат приніс їй срібну нагороду та сім рейтингових очок, завдяки чому українка достроково гарантувала собі участь у фіналі серії.

Фінал Діамантової ліги сезону-2025 запланований на 27–28 серпня у швейцарському Цюриху.

Магучіх вперше за 2 роки двічі поспіль не здобула перемоги на турнірах.