Володимир Кириченко

Олімпійська чемпіонка-2024 та рекордсменка світу українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вдруге поспіль не виграла на турнірах у секторі для стрибків у висоту.

На етапі Діамантової ліги у Парижі Магучіх стала другою, австралійка Нікола Оліслагерс здобула перемогу.

Зазначимо, що на попередньому етапі у Стокгольмі Ярослава теж поступилася дворазовій срібній призерці Олімпійських ігор.

Востаннє Магучіх не перемагала двічі поспіль у 2023 році. Тоді вона ставала третьою на етапах Діамантової ліги у Лозанні (29 червня) та Монако (21 липня).

Нагадаємо, Оліслагерс увосьме у кар'єрі здобула перемогу над Магучіх.