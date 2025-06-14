Володимир Кириченко

Фінальний етап змагань з бігу на треку рівня Grand Slam скасований через економічні проблеми.

Про це повідомив 4-разовий олімпійський чемпіон Майкл Джонсон, який є засновником турніру. Цитує Джонсона ВВС.

«Світовий економічний ландшафт різко змінився за останній рік, і це бізнес-рішення було прийнято, щоб забезпечити нашу довгострокову стабільність як провідної світової ліги. Зараз наша увага зосереджена на 2026 році».

На першому етапі Grand Slam у столиці Ямайки Кінгстоні продажі квитків були низькими. Наступні 2 етапи пройшли в США – в Маямі та Філадельфії.

Переможці етапу отримували до 100 тисяч доларів призових, а спортсменам, які підписували контракти, також платили гонорар.

Хоча фінальний етап не відбудеться, організатори вважають три етапи, що відбулися, успішними. Вони збираються шукати нових інвесторів, які допоможуть фінансувати другий сезон змагань.

Зазначимо, 4-й, фінальний етап, мав пройти в Лос-Анджелесі з 27 по 29 червня.

Нагадаємо, українець Олег Дорощук виграв срібло етапу Діамантової ліги в Римі.