Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх зізналася, що Париж входить до переліку її найулюбленіших міст. Слова наводить Суспільне Спорт.

Одне з улюблених міст. У мене була мрія побачити Ейфелеву вежу. Пам'ятаю, вперше її побачила на змаганнях, коли була юною з Катериною Табашник. Жили десь за Парижем, під час змагань, але поїхали подивитися на неї. Звичайно, це особливе місце, тому що тут стався мій перший світовий рекорд, перше олімпійське золото. Париж, звісно, займає дуже велику частку в моєму серці. Але усе серце займає Україна. Для мене стадіон особливий, бо тут встановила світовий рекорд. Доріжка тут «Мондо» називається. Реально класна доріжка, така більш тверда. Я люблю змагатися на «мондівський» доріжці, але не тренуватися — для цього треба щось м'якше, особливо для мене.

На етап у Парижі — і взагалі зараз — у нас немає такого, що я мушу стрибнути якусь висоту. Просто ще раз треба відточити розбіг, навички, щоб бути готовою. Все ж основний старт — це чемпіонат світу в Токіо наприкінці вересня. Тому ми готуємося на чемпіонат світу, показувати основний результат хочеться там.