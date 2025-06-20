Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх висловила в інтерв’ю Суспільне Спорт побити власний світовий рекорд:

Ми для цього і тренуємося, готуємося. На жаль, не виходить все, як хочеться. Хочеться завжди покращувати та показувати гарні результати. Я все одно вірю, що ще вище стрибну – бо знаю, що можу це зробити.

Я дуже хочу стрибнути 2,11 метра. Хочу знову відчути ці емоції. 2,07 м і 2,10 м – це було круто, вау. Але це треба ще якось повторити. Це дає приклад: ось що треба зробити, щоб стрибнути ще вище. Я сподіваюся, що буде і 2,11 м, і 2,12 м.