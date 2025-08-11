Олег Гончар

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх в інтерв’ю yle поділилася переживаннями від російського обстрілу Дніпра восени 2024 року.

За її словами, війна змусила її задуматися про нереалізовані цілі, але під час атаки вона не відчувала страху смерті.

«Коли почалася війна, я задумалась над тим, що ще не встигла зробити в житті. Минулої осені, перебуваючи в Дніпрі під час ракетного удару Росії по місту, я не відчувала страху перед смертю. Я була олімпійською чемпіонкою та рекордсменкою світу». Ярослава Магучіх

23-річна стрибунка у висоту досягла вершин у 2024 році, коли на етапі Діамантової ліги в Парижі вона встановила світовий рекорд, стрибнувши на 2,10 метра, побивши 37-річне досягнення Стефки Костадінової (2,09 м). Після цього Ярослава здобула золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Нагадаємо, Магучіх виступить на останньому етапі Діамантової ліги перед фіналом.