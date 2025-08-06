Магучіх виступить на останньому етапі Діамантової ліги перед фіналом
У суперницях інші зірки сектору стрибків у висоту
41 хвилину тому
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20 серпня у швейцарській Лозанні відбудеться тринадцятий етап Діамантової ліги-2025.
На останніх змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок братиме участь олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Відзначимо, що минулого року українка стала тріумфаторкою етапу у Лозанні з результатом 1.99 м. Окрім Ярослави, організатори анонсували виступ представниць Австралії дворазової віцечемпіонки Олімпіади Ніколи Оліслагерс, призерки Парижу-2025 Елеанор Паттерсон та сербки Ангеліни Топич.