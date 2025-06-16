Олег Гончар

Українська стрибунка у висоту та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх показала 12-разовому світовому реордсмену в стрибках з жардиною Арману Дюплантісу виступ 12-річного українц Матвія Строгаляєва.

Раніше на чемпіонаті України Строгалєв подолав висоту 4 метри і встановив новий неофіційний рекорд до 14 років. Попередній рекорд (3.97 м.) належав Дюплантісу і був встановлений в 2012 році.

На відео видно, що Дюплантіс висловив задоволення виступом Строгалєва та побиттям свого рекорду.