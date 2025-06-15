Матвій Строгалєв: «Чесно, не очікував, що так стрибну»
12-річний українець побив рекорд Дюплантіса, подолавши 4.00 м на чемпіонаті України
близько 2 годин тому
12-річний український легкоатлет Матвій Строгалєв встановив неофіційний світовий рекорд у стрибках з жердиною серед юнаків до 14 років, подолавши 4.00 метри на чемпіонаті України серед юнаків.
Цей результат перевершив досягнення Армана Дюплантіса (3.97 м у 2012 році).
Матвій у коментарі пабліку ukr.athletics поділився враженнями від свого тріумфу.
«Чесно, я навіть не очікував, що так стрибну. Зараз взагалі не відчуваю емоцій — досі не вірю. На розминці заважав вітер, було важко, і я не думав, що вийде. Але взяв нову жердину — і все пішло. Це лише початок. Мабуть, міг стрибнути вище, але втомився, адреналін зник, і я вже не відчував, що можу. Поставив ціль, досяг — і чомусь не захотілося йти далі».
Мати та тренерка Матвія, срібна призерка ЧС-1999 Анжела Балахонова, прокоментувала виступ сина:
«Ми з чоловіком (Вадим Строгалєв — ред.) дуже хвилювалися, хоча знали, що він здатен на це ще взимку. Але не було потрібних жердин, тож чекали, що з новою все вийде — і вийшло. Спеціальної підготовки не було, бо він ще дитина. Розвиваємо все поступово: стрибки в довжину, висоту, бар’єри. Але Матвій найбільше любить жердину, тож робимо акцент на цьому. Головне — він отримує задоволення і хоче стрибати та зростати».
Матвій родом із спортивної родини: його мати, Анжела Балахонова, — чемпіонка Європи та срібна призерка чемпіонату світу 1999 року зі стрибків з жердиною, а батько, Вадим Строгалєв, — фіналіст світових першостей і учасник Олімпіади-2004. Старший брат Нікіта також займається стрибками з жердиною і посів п’яте місце на юніорському чемпіонаті світу.