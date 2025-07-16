Магучіх завоювала золото на етапі Континентального туру в Льєжі
Українка взяла висоту 1,91 м
1 день тому
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото на етапі бронзового Континентального туру в бельгійському Льєжі, розділивши перше місце зі спортсменкою зі США Черіті Гафнагель.
Магучіх розпочала виступ із висоти 1,91 м, яку взяла з другої спроби. Спроби на 1,96 м виявилися невдалими як для українки, так і для американки — саме тому обидві стали переможницями з однаковим результатом.
Наступний старт Ярослави — 19 липня на етапі Діамантової ліги в Лондоні.