Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи
Українка стала першою з результатом 2,00 м
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала першою на командному чемпіонаті Європи у Мадриді.
Українська спортсменка успішно подолала позначку у 2,00 м, здобувши перемогу у змаганнях.
Збірна України поки що залишається у зоні вильоту з Першого дивізіону. Водночас українці скоротили відставання від Угорщини до 7,5 очок.
Магучіх достроково вийшла у фінал Діамантової ліги.