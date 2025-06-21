Володимир Кириченко

Двоє ямайських медалістів Олімпійских ігор-2024 виступатимуть під прапором Туреччини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на видання Trinidad & Tobago Guardian.

За даними джерела, змінити спортивне громадянство вирішили олімпійський чемпіон Парижа в метанні диску Роже Стона та бронзовий призер у штовханні ядра Раджиндра Кемпбелл.

Повідомляється, що 26-річний Стона та 29-річний Кемпбелл отримають підписний бонус у розмірі 500 тисяч доларів за перехід, а також щомісячну фінансову підтримку.

У 2015 році також змінили громадянство на турецьке спринтери з Ямайки Жак Харві та Вінстон Барнс.

Нагадаємо, українка Ярослава Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги у Парижі.