Мельник про атаку на Київ: «Приліт був поруч із моїм будинком»
Українська легкоатлетка поділилася болючими емоціями після ранкового удару по столиці
близько 3 годин тому
Тетяна Мельник
Українська легкоатлетка Тетяна Мельник в Instagram поділилася переживаннями російської атаки на Київ.
10 червня вранці вибухи пролунали в безпосередній близькості від її будинку.
«Тонка межа між життям і смертю. Сьогодні приліт був зовсім поруч із моїм будинком. Знову ранок у Києві — під вибухи. Прокидатися від звуків війни замість співу пташок — ось наша реальність. Це тероризм, і він щоденний».
Мельник акцентувала увагу на постійній загрозі, з якою стикаються кияни.
Нагадаємо, збірна України з легкої атлетики потрапила під російський ракетний обстріл.