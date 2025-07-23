Олег Гончар

Український легкоатлет Михайло Кохан став чемпіоном літньої Універсіади-2025, яка проходить у Рейнсько-Рурському регіоні Німеччини.

У фіналі змагань з метання молота Кохан здобув перемогу з результатом 77.10 м, випередивши фаворита господарів турніру Мерліна Гуммеля лише на сім сантиметрів.

Це вже восьма перемога українця у сезоні та його найкращий результат у липні. Золота медаль Кохана стала першою для України в легкій атлетиці на цих Іграх і четвертою загалом. До цього українці перемагали у тхеквондо та художній гімнастиці.

Нагадаємо, раніше український легкоатлет Михайло Брудін виборов бронзову нагороду у змаганнях з метання диска.