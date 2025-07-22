Брудін приніс Україні 10-ту медаль на Універсіаді-2025
Легкоатлет став бронзовим призером з метання диска
25 хвилин тому
Український легкоатлет Михайло Брудін виборов бронзову нагороду у змаганнях з метання диска на Всесвітній літній Універсіаді-2025 у Німеччині.
Студент Академії рекреаційних технологій у другій спробі метнув диск на 59,94 м, а у п’ятій — на 60,71 м, що й забезпечило йому місце на п'єдесталі.
Золото та срібло дістались господарям турніру — німцям Міці Сосні (64,26 м) та Стівену Ріхтеру (61,77 м).
Ця медаль стала десятою нагородою України на цьогорічній Універсіаді.
Артем Гарбар здобув золото Універсіади в тхеквондо.