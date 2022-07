Неймовірний Дюплантіс встановив новий світовий рекорд

Фото: Wanda Diamond League

Олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі встановив новий світовий рекорд.



Стрибун з жердиною у Швеції взяв планку 6,16 м, оновивши найкраще досягнення, встановлене ним же у 2020 році (6,15 м). Відзначимо, що шведу належить і світовий рекорд у приміщенні – 6,20 м.

The highest ever vault outdoors!



Armand Duplantis makes more history at home in Stockholm! #DiamondLeague pic.twitter.com/VQch5DyNiZ