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Неймовірний Дюплантіс встановив новий світовий рекорд

Швед взяв 6,16 м на домашньому етапі Діамантової ліги
Легка атлетика
08:09
Неймовірний Дюплантіс встановив новий світовий рекорд
Фото: Wanda Diamond League

Олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі встановив новий світовий рекорд.

Стрибун з жердиною у Швеції взяв планку 6,16 м, оновивши найкраще досягнення, встановлене ним же у 2020 році (6,15 м). Відзначимо, що шведу належить і світовий рекорд у приміщенні – 6,20 м.

Нагадаємо, що у Стокгольмі Наталія Стребкова, що тренувалася в Україні під сирени, встановила національний рекорд.

Олег Шумейко-молодший
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Арман Дюплантіс Світовий рекорд

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