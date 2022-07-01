Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною
Неймовірний Дюплантіс встановив новий світовий рекорд
Швед взяв 6,16 м на домашньому етапі Діамантової ліги
08:09
Фото: Wanda Diamond League
Олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі встановив новий світовий рекорд.
Стрибун з жердиною у Швеції взяв планку 6,16 м, оновивши найкраще досягнення, встановлене ним же у 2020 році (6,15 м). Відзначимо, що шведу належить і світовий рекорд у приміщенні – 6,20 м.
The highest ever vault outdoors!— European Athletics (@EuroAthletics) June 30, 2022
Armand Duplantis makes more history at home in Stockholm! #DiamondLeague pic.twitter.com/VQch5DyNiZ
Нагадаємо, що у Стокгольмі Наталія Стребкова, що тренувалася в Україні під сирени, встановила національний рекорд.
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