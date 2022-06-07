Оляновська стала чемпіонкою турніру зі спортивної ходьби в Словаччині. Шевчук – друга
Українки не залишили шансів своїм суперницям
17:25
Людмила Оляновська / Фото - Getty ImagesУкраїнські легкоатлетки стали володарками медалей на турнірі зі спортивної ходьби в Словаччині.
Людмила Оляновська показала кращий час на дистанції 10 км. Її результат – 42.57 хв.
Анна Шевчук завоювала срібло. Вона пройшла дистанцію за 44.19 хв.
Раніше українці стали володарями трьох медалей на турнірі з легкої атлетики в Празі (Чехія).
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