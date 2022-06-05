Саладуха: «Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися»
Польським легкоатлетам на ЧС-2022 у Сербії забороняли виходити з українською символікою
Але поляки ослухались організаторів і підтримали Україну
09:58
У березні, в Белграді (Сербія) на чемпіонаті світу-2022 в приміщенні польським легкоатлетам забороняли виходити з українською символікою. Про це розповіла нардеп Ольга Саладуха.
«Що стосується інших спортсменів, то я всім хочу подякувати, особливо полякам. Ми бачили на чемпіонаті світу з легкої атлетики, як їм у Белграді не дозволяли виносити українські стрічки, але вони в кишенях їх виносили і вдягали на волосся й на руки, показуючи свою солідарність. І багато спортсменів з інших країн просто завалювали чат і писали: наш дім це ваш дім, ми будемо завжди з вами, ми вас підтримуємо. Я навіть знаю випадки, як колишні суперниці запрошували до себе додому, і деякі наші спортсменки перебувають зараз у них».Нагадаємо, Саладуха також розповіла про фінансування українського спорту у воєнний час.
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