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Саладуха: «Видатки на спорт ще не переглядалися. Сьогодні найпершого фінансування потребують ЗСУ»

Нардеп зазначила, що у МОК є фонд для фінансування українських спортсменів
Інші
09:15
Саладуха: «Видатки на спорт ще не переглядалися. Сьогодні найпершого фінансування потребують ЗСУ»
Ольга Саладуха / Фото: Facebook

Народний депутат України і колишня титулована легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла про фінансування спорту у воєнний час.

«Видатки на спорт ще не переглядалися. Вони всі є, але не знаю, в якому обсязі ми їх отримаємо. Адже сьогодні найпершого фінансування потребують ЗСУ. Тому зараз спорт фінансується з фондів, які зробив Міжнародний олімпійський комітет, там майже 2,4 млн доларів. Багато міжнародних федерацій поскидали туди гроші, наприклад, легка атлетика – це 200 тисяч доларів. Спортсмени з цих фондів можуть фінансуватися і виїжджати на бази з нормальними умовами. Нещодавно на Раді Європи ми спілкувалися з деякими президентами країн – вони запрошують наших спортсменів на безкоштовні збори».

Нагадаємо, Саладуха також розповіла про забезпечення спортсменів у воєнний час.


Джерело: nrcu.gov.ua Карен Агабекян
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Ольга Саладуха

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