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Проценко: «Якби мене призвали, точно не ховався б. Це наша країна й наша земля»

Легкоатлет розповів, як на Херсонщині хлопці йшли на техніку росіян майже голіруч
Легка атлетика
17:44
Проценко: «Якби мене призвали, точно не ховався б. Це наша країна й наша земля»

Український легкоатлет Андрій Проценко зізнався, що в разі необхідності готовий йти захищати незалежність батьківщини зі зброєю в руках. Його слова приводить прес-служба ФЛАУ:

Коли почалася ескалація війни, були думки вступити до лав ТРО?

В перші дні були різні думки. Я зібрав у рюкзак речі першої необхідності на випадок, якщо мене призвуть. Якби я був потрібен, точно не ховався б. Тікати навіть бажання не виникало, я був налаштований. Це наша країна й наша земля! Але обставини склалися так, що навіть не всіх тих, хто був записаний у ТРО раніше, встигли зібрати, наскільки швидко все відбулося. Їх зібрали, дали форму, але не встигли видати зброю. Й це було досить небезпечно. Вони просили цивільний одяг у людей, щоб переодягнутися, адже, не маючи можливості захищатися, дуже ризикували життям, якби їх помітили російські військові.

Тут немає винних, як мені здається. Все відбувалося так стрімко, що зброю навіть не встигли привезти.

У Херсоні багато молодих людей спробували воювати. Але оскільки не було зброї, вони вийшли на танки, всю російську техніку й колони військових з коктейлями Молотова – настільки сильно вони хотіли зупинити ворога. Дуже боляче це згадувати, адже тоді багато хто з них постраждав і загинув. Так, вони дещо пошкодили, але техніка їх, звісно, перемогла. Наскільки мені відомо, більшості з них не було й 25 років.

А ви колись тримали в руках зброю?

Зі зброє потрібно вміти поводитися, це поки не про мене. Хіба в шкільні роки нас вчили збирати й розбирати рушницю. Але ж насправді, не всі з автоматами. Серед військових є різні функції.

Зараз здебільшого беруть людей, у яких є досвід. Але розумію, що в будь-який момент можуть викликати й мене, і я до цього готовий. Тим більше дружина й мої донечки вже в безпеці, тому мені буде легше.

Нагадаємо, Проценко вперше в кар'єрі вийшов до фіналу чемпіонату світу.

Сергій Лук'яненко
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Андрій Проценко

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