Ткачук і Рижикова завоювали дві медалі в Остраві
Рижикова – срібна призерка турніру в Генгело
Українка пробігла дистанцію 400 м з бар'єрами з другим результатом
21:27
Рижикова показала результат – 55,62 с.
Перемогу на турнірі здобула бронзовий призер Токіо-2020 нідерландка Фемке Бол, Замкнула топ-3 британка Джессі Найт.
Відзначимо, що Рижикова в четвертий раз поспіль піднялася на п'єдестал пошани в поточному сезоні.
Нагадаємо, раніше Вікторія Ткачук і Рижикова виграли срібло і бронзу на етапі Діамантової ліги в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Потім, цей же дует завоював медалі на турнірі в чеській Остраві.