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Рижикова – срібна призерка турніру в Генгело

Українка пробігла дистанцію 400 м з бар'єрами з другим результатом
Легка атлетика
21:27
Рижикова – срібна призерка турніру в Генгело
Українська легкоатлетка Анна Рижикова завоювала срібло в бігу на 400 м з бар'єрами на турнірі в Генгело (Нідерланди).

Рижикова показала результат – 55,62 с.

Перемогу на турнірі здобула бронзовий призер Токіо-2020 нідерландка Фемке Бол, Замкнула топ-3 британка Джессі Найт.

Відзначимо, що Рижикова в четвертий раз поспіль піднялася на п'єдестал пошани в поточному сезоні.


Нагадаємо, раніше Вікторія Ткачук і Рижикова виграли срібло і бронзу на етапі Діамантової ліги в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Потім, цей же дует завоював медалі на турнірі в чеській Остраві.
Володимир Кириченко
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Анна Рижикова

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