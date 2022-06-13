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Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло

21-річний метальник молота виступить поза програмою комерційного турніру<br>
Легка атлетика
16:25
Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
Анна Рижикова / Фото - Getty Images
16 червня в Осло (Норвегія) відбудеться шостий етап Діамантової ліги сезону-2022.

Українська команда на турнірі виступить в складі з чотирьох легкоатлетів. Про це повідомляє офіційний сайт Діамантової ліги.

У бігу на 400 метрів з бар'єрами України представлять Анна Рижикова та Вікторія Ткачук

Для українок етап Діамантової ліги в Осло стане третім в сезоні. В активі Ткачук срібло на етапі в Бірмінгемі, Рижикова виграла дві бронзи – в Бірмінгемі та Римі.

У бігу на 800 метрів виступить Ольга Ляхова. Для українки це буде перший старт після тривалої відсутності на турнірі – з 2019 року. Ольга повернеться після декретної відпустки.

Поза програмою комерційного турніру пройдуть ще 14 дисциплін. У секторі метання молота виступить 21-річний українець Михайло Кохан

Для Кохана етап Діамантової ліги в Осло стане шостим турніром в сезоні. Українець завоював медалі на стартових трьох турнірах (два золота і одне срібло).

Нагадаємо, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла золото в секторі для стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги в Римі.
Володимир Кириченко
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Теги

Анна Рижикова Михайло Кохан Вікторія Ткачук Ольга Ляхова Діамантова ліга

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