Рижикова завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Римі. Ткачук – сьома
Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
21-річний метальник молота виступить поза програмою комерційного турніру<br>
16:25
Анна Рижикова / Фото - Getty Images16 червня в Осло (Норвегія) відбудеться шостий етап Діамантової ліги сезону-2022.
Українська команда на турнірі виступить в складі з чотирьох легкоатлетів. Про це повідомляє офіційний сайт Діамантової ліги.
У бігу на 400 метрів з бар'єрами України представлять Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.
Для українок етап Діамантової ліги в Осло стане третім в сезоні. В активі Ткачук срібло на етапі в Бірмінгемі, Рижикова виграла дві бронзи – в Бірмінгемі та Римі.
У бігу на 800 метрів виступить Ольга Ляхова. Для українки це буде перший старт після тривалої відсутності на турнірі – з 2019 року. Ольга повернеться після декретної відпустки.
Поза програмою комерційного турніру пройдуть ще 14 дисциплін. У секторі метання молота виступить 21-річний українець Михайло Кохан.
Для Кохана етап Діамантової ліги в Осло стане шостим турніром в сезоні. Українець завоював медалі на стартових трьох турнірах (два золота і одне срібло).
Нагадаємо, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла золото в секторі для стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги в Римі.
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