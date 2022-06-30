Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»
Рижикова з особистим рекордом сезону стала третьою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
З рекордом ДЛ перемогла Фемке Бол
21:25
Фото: Getty Images
На етапі Діамантової ліги в Стокгольмі завершилися змагання з бігу на 400 м з бар’єрами.
Анна Рижикова з найкращим персональним результатом сезону фінішувала третьою, а Вікторія Ткачук – п’ятою. Перемогу на турнірі здобула неймовірна Фемке Бол – нідерландка встановила рекорд ДЛ.
Нагадаємо, що у Швеції виступлять 8 українок.