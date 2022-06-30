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Рижикова з особистим рекордом сезону стала третьою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі

З рекордом ДЛ перемогла Фемке Бол
Легка атлетика
21:25
Рижикова з особистим рекордом сезону стала третьою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Фото: Getty Images

На етапі Діамантової ліги в Стокгольмі завершилися змагання з бігу на 400 м з бар’єрами.

Анна Рижикова з найкращим персональним результатом сезону фінішувала третьою, а Вікторія Ткачук – п’ятою. Перемогу на турнірі здобула неймовірна Фемке Бол – нідерландка встановила рекорд ДЛ.

Нагадаємо, що у Швеції виступлять 8 українок.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Анна Рижикова Фемке Бол Вікторія Ткачук

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