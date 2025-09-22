Олег Гончар

Під час чемпіонату світу в Токіо українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка є бронзовою медалісткою Олімпійських ігор у жіночій естафеті 4х400 метрів та фіналісткою з бігу на 400 метрів з бар’єрами, була переобрана в Комісію атлетів World Athletics.

В Токіо її переобрали на новий термін із 2025 до 2029 року, повідомляє ФЛАУ.

Рижикова, яка вперше увійшла до Комісії у 2022 році, представлятиме інтереси спортсменів разом із п’ятьма новими членами: Андреасом Алмгреном (Швеція), Лією Апостоловскі (Словенія), Лізанне де Вітте (Нідерланди, переобрана), Теа ЛаФонд (Домініка) та Джіа Тревізан (Італія).

Також шість атлетів, обраних у 2023 році, працюватимуть до 2027 року, серед них Валері Адамс (Нова Зеландія) та Рено Лавіллені (Франція).

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх стала третьою на ЧС-2025.