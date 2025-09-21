Олег Шумейко

У японському Токіо відбувся фінал чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики у стрибках у висоту серед жінок.

За медалі змагалися дві представниці України – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Олімпійська чемпіонка зупинилася на планці 1.97 м – спроба на 2.00 м та дві на 2.02 виявилися невдалими. Левченко ж з ідентичним результатом (взяла висоту з другої спроби) стала п’ятою.

Для Магучіх це четверта медаль чемпіонатів світу і перша бронзового ґатунку – у 2019 та 2022 роках Ярослава брала срібло, у 2023 році стала чемпіонкою.

Чемпіонат світу. Стрибки у висоту

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.00 м

2. Марія Жодзік (Польща) – 2.00 м

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м

3. Ангеліна Топич (Сербія) – 1.97 м

...

5. Юлія Левченко (Україна) – 1.97 м