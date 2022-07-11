Саладуха: «Збитки спортивної інфраструктури через війну 160 мільйонів доларів, та найболючіше втрачати людей – 98 спортсменів загинули…»

Екслегкоатлетка впевнена, що ми переможе окупантів та все відбудуємо

Фото: Facebook

Народний депутат України Ольга Саладуха в своєму Facebook висловилася після чергової атаки рашистів по спортивній інфраструктурі нашої країни – ракетному ударі по стадіону в Бахмуті:



Російський агресор своїми обстрілами розбив багатофункціональний спортивний комплекс «Металург» в Бахмуті.

Два роки тому під час виїзного засідання Підкомітету ВР з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності ми інспектували реконструйований комплекс і раділи, що в Україні є інфраструктура такого рівня.

Це стадіон, Центр спортивної медицини, навчальний корпус для спортсменів обласного коледжу.

Тепер частина комплексу в руїнах і треба знову його відновлювати.

Це лише частина великих втрат спорту через війну. Понад сто спортивних об’єктів, з них 16 цілком знищені, збитки щонайменше на 160 млн доларів. А найболючіше втрачати людей. 98 спортсменів загинули на фронті та в тилу. І це гнітить найбільше, бо стадіон можна відбудувати, а людину вже не повернеш.

Але якщо ворог думає нас таким чином деморалізувати, то помиляється. Єдина адекватна реакція – це гнів та рішучість боротися. За тих, хто сьогодні вже не з нами, за тих, кого треба захистити, за кожен квадратний метр рідної землі, за все те, що ми роками будували і що сьогодні через ворожі обстріли перетворюється в руїни.

І така рішучість – це запорука успіху. Ми виженемо окупантів, переможемо, відбудуємо, але ніколи не забудемо і не пробачимо.

Раніше Саладуха розповіла про підтримку російських спортсменів через війну в Україні.