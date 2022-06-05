Саладуха: «Видатки на спорт ще не переглядалися. Сьогодні найпершого фінансування потребують ЗСУ»
Саладуха: «Адекватних російських спортсменів дуже мало»
Якщо від росіян й надходить підтримка, то лише в текстових повідомленнях на телефон
10:10
Народний депутат та титулована легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла про підтримку російських спортсменів через війну в Україні.
«Адекватних російських спортсменів дуже мало. Є одиниці, які висловились публічно, і вони розуміють, що за це можуть отримати покарання. Поодинокі випадки були шляхом смс – тримайтесь, ми з вами, але ми не можемо… Хоча якщо 20-30 тисяч людей вийде на площу і скаже «Ні війні в Україні!», то всіх не пересаджають».
Нагадаємо, польським легкоатлетам забороняли підтримувати Україну на чемпіонаті світу в Белграді.
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