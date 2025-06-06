Шепелєв про атаку на готель у Луцьку: «Всі цілі і живі завдяки правилам війни»
Український стрибун подякував за підтримку та нагадав про важливість дотримання правил безпеки
близько 11 годин тому
Український стрибун у довжину Владислав Шепелєв прокоментував російську атаку на готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина збірної України з легкої атлетики під час командного чемпіонату України.
В Instagram спортсмен подякував за підтримку та розповів, що всі члени команди залишилися неушкодженими завдяки дотриманню правил безпеки.
«Всім дякую за підтримку! Було гаряче, але всі цілі і живі завдяки правилам війни, які врятували від отаких подарунків. Ніколи не нехтуйте правилами двох стін! З команди ніхто не постраждав, всі сиділи за багатьма стінами!
Атака сталася вночі 6 червня, коли російські війська завдали ударів по Луцьку, Києву та Тернополю.
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