Олег Гончар

Український стрибун у довжину Владислав Шепелєв прокоментував російську атаку на готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина збірної України з легкої атлетики під час командного чемпіонату України.

В Instagram спортсмен подякував за підтримку та розповів, що всі члени команди залишилися неушкодженими завдяки дотриманню правил безпеки.

«Всім дякую за підтримку! Було гаряче, але всі цілі і живі завдяки правилам війни, які врятували від отаких подарунків. Ніколи не нехтуйте правилами двох стін! З команди ніхто не постраждав, всі сиділи за багатьма стінами!

Атака сталася вночі 6 червня, коли російські війська завдали ударів по Луцьку, Києву та Тернополю.