Шевчук: «Ми тренуємось у досить складних умовах»

Анна Шевчук

Українська легкоатлетка Анна Шевчук прокоментувала свій виступ в спортивній ходьбі на 20 км на чемпіонаті світу-2022 в Юджині ( США ).

Мені дуже тут подобається. У США нас надзвичайно добре прийняли. Я дуже щаслива, що приїхала сюди. Американці підтримують Україну, вони з нами, ми дуже їм вдячні. І дуже дякую організаторам змагань, дуже приємна обстановка. Мені дуже все сподобалось

Було спекотно, адже о першій годині дня зазвичай це дуже відчувається. Ми тренуємось о восьмій-дев’ятій, і для нас було трохи важкувато.

Авжеж, війна вплинула на підготовку, адже ми тренуємось у доволі складних умовах. Але я дуже хочу подякувати друзям із Туреччини, які нас прийняли на два місяці на збори, дуже добре до нас ставились. Вони нас приймали, як своїх. Також дуже велике дякую ФЛАУ за підтримку, це дуже великий плюс для нас».